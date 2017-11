Dopo un inizio frizzante, ma tutto sommato tranquillo, è scoccata scintilla e si è accesa la competizione sul palco di X Factor. Merito, come ci si aspettava, non tanto delle esibizioni dei concorrenti, ma della bufera mediatica che si è scatenata la scorsa puntata su Gianni Morandi, riempito di fischi dal pubblico, anche virtuale, dopo la sciagurata decisione di salvare Rita Bellanza, la concorrente di Levante al centro della polemica sui social. Ma presunti complotti discografici a parte, questa sera gli 8 artisti e i relativi giudici, Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, potranno scoprire la carta decisiva: l’inedito.

Fedez, dopo l’eliminazione di Lorenzo Bonamano nella prima puntata, ha ancora due concorrenti, nonostante qualche avventura di troppo al ballottaggio per Gabriele Esposito: arrivato agli inediti nonostante l’eliminazione di voci ben più interessanti della sua, è lui il mistero di quest’edizione. Sembra superato anche il momento di difficoltà per Samuel Storm, che nell’ultima puntata è tornato ai livelli che tutti si aspettavano, senza però sorprendere molto. “Entrambi si sono scritti gli inediti da soli” ha affermato fieramente Fedez. Vedremo se la fiducia verrà ripagata. Gabriele porterà “Limits”, il brano originale che ci ha già fatto ascoltare durante le audizioni, mentre Samuel canterà la sua “The Story”. Insieme agli inediti, i due porteranno anche una cover ciascuno: Gabriele “Oroscopo” di Calcutta e Samuel “Rolling In The Deep” di Adele.

Anche Manuel Agnelli, l’artefice insieme a Mara Maionchi dell’eliminazione di Camille, è rimasto con due gruppi. I Ros, anche loro habitué del ballottaggio, sono chiamati a sfogare tutta la loro anima rock, tenuta finora quasi nascosta. Ci proveranno con l’inedito “Rumore”, che hanno scritto e arrangiato. Siamo curiosi di scoprire le reali potenzialità della band. I Maneskin, l’unica certezza di quest’edizione di X Factor, puntata dopo puntata si sono guadagnati il posto di papabili vincitori. Loro porteranno “Chosen”, il brano, scritto dal frontman Damiano, con cui avevano infiammato la platea durante le audizioni. Per quanto riguarda il versante cover, invece, Manuel Agnelli ha assegnato ai Ros “Song 2” dei Blur e ai Maneskin “Take Me Out” dei Franz Ferdinand.

Mara Maionchi, aiutata dalla sua pluriennale esperienza con X Factor, si presenta a questa quinta puntata con la squadra al completo. Il tenore Lorenzo Licitra, dopo un percorso privo di ostacoli, canterà l’inedito “In The Name of Love” scritto da Fortunato Zampaglione. Vedremo se confermerà la sua deriva da pop natalizio alla Michael Bublè. Andrea Radice porterà un brano scritto da lui, “Lascia che sia”. Anche Enrico Nigiotti presenterà una versione rimaneggiata del inedito presentato alle audizioni, “L’amore è”, un brano che può già rivaleggiare con il cantautorato contemporaneo. Anche loro tre porteranno una cover ciascuno: Lorenzo “Somebody That I Used To Know” di Gotye, Andrea “Can’t Stop The Feeling!” di Justin Timberlake ed Enrico “L’Isola Che Non C’è” di Edoardo Bennato.

All’opposto di Mara Maionchi, ormai abbandonata da gran parte del pubblico, c’è Levante. Le sue speranze di vittoria sono risposte nella sua unica concorrente, Rita Bellanza, ma la sensazione è che Gianni Morandi abbia solo ritardato di una puntata l’eliminazione della giovane bergamasca. Il suo inedito si chiama “Le Parole Che Non Dico Mai” ed è scritto dalla stessa Levante, che si gioca il tutto per tutto. Per salvare la sua concorrente e non finire nel peggiore dei modi la prima esperienza a X Factor, deve aver scritto un super inedito. Per quanto riguarda la cover, Rita canterà “Aguas de Março” di Elis Regina, classico della musica brasiliana.

Così per dire pic.twitter.com/gaMWucpnRW — Fedez (@Fedez) 20 novembre 2017

Intanto Fedez e Levante continuano a "pungersi" tra stoccate in diretta e frecciate sui social. Il rapper ha pubblicato un video in cui accusa la collega giudice di recitare nel programma la parte della "buonista" che si dice incapace di dire cose negative sulle performance, per poi "fuori dalla gara fare la faccia schifata mentre canta un ragazzo di 19 anni", accusa Fedez mostrando una reazione - non certo di apprezzamento - di Levante durante i vocalizzi di Gabriele Esposito.