Renzo Arbore incontra il suo pubblico a La Feltrinelli

Renzo Arbore incontra i suoi fan e parla del nuovo triplo cd. In occasione della pubblicazione del cofanetto "Arbore Plus", Renzo Arbore incontrerà il pubblico di Roma a La Feltrinelli di via Appia Nuova sabato 25 novembre alle 19. L’opera - curata da Adriano Fabi per Gazebo Giallo Srl e distribuita da Sony Music - sarà disponibile in 2 versioni: “3 CD Digipack” e “3 CD Deluxe + Book” (quest’ultima conterrà, infatti, anche la biografia musicale dello showman curata dallo scrittore Claudio Cavallaro). I tre cd riassumono le “imprese” musicali” di Renzo Arbore: il pop e lo swing (cd 1), Arbore “crooner” (cd 2) e le canzoni napoletane suonate con la sua Orchestra Italiana (cd 3). La copertina è ispirata alla musica energizzante multivitaminica ad ampio spettro, quella da assumere senza alcuna controindicazione. Il triplo album è stato anticipato in radio dall’inedito "Esattamente come tu" uno swing “iper swing” suonato con gli Sugarpie & The Candymen, cinque talentuosi musicisti di modern-swing di Piacenza. "Esattamente come tu”. Il brano è una versione spiritosa, riadattata da Arbore, di un classico dello swing “Exactly like you”.