Da Max Biaggi a Enrico Brignano, festa con i vip per i 20 anni dell’Associazione Andrea Tudisco

Sono 20 le candeline che Fiorella, mamma di Andrea Tudisco e fondatrice dell’omonima Onlus, spegnerà venerdì 24 novembre alle 18.30 al Circolo Ufficiali dell'Aviazione, insieme ai tanti invitati tra i soci, amici, volontari, clown dottori e tutti le celebrities che da sempre sono al suo fianco tra cui Max Biaggi, Fiorello, Enrico Brignano e Flora Canto, Martin Castrogiovanni, Max Giusti, Max Tortora, Andrea Perroni, Serena Rossi, Antonio Giuliani, Camilla Filippi e il cast Tutto Può Succedere, Roberto Ciufoli, Chef Rubio, Sergio Valente, Giada Desideri e molti altri.

Invitati anche il Presidente del Senato Grasso e la moglie, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che da molti anni seguono la Onlus, così come il Presidente e Direttore Generale del Bambin Gesù, la Direzione del Policlinico Gemelli e i primari dei reparti nei quali svolgono la loro attività i clown dottori dell’Associazione. Con gli amici dell’Associazione saranno ripercorsi questi 2 decenni di attività attraverso immagini, video e attraverso la testimonianza di tante persone, bambini e genitori, e personaggi che hanno beneficiato dell’attività della Onlus e che l’hanno sostenuta.

Non mancheranno le sorprese, tra cui degli oggetti “cult” che verranno donati per la raccolta fondi che si terrà durante la serata: Max Biaggi ha donato il casco “premonitore” della vittoria nel campionato mondiale Superbike del 2012; Delfina Delettrez ha donato uno splendido gioiello della sua collezione e molti altri personaggi stanno partecipando a questa gara di solidarietà, che si chiuderà con un light dinner per gli ospiti.