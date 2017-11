Ascolti boom per la fiction con Vanessa Incontrada

RaiUno da record nel lunedì sera: in un periodo in cui i talk show zoppicano e la politica in tv segna il passo la fiction la fa da padrona. Con 6 milioni e 238mila spettatori e uno share del 24,4%, la prima puntata della fiction Scomparsa, con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, in onda su RaiUno, ha dominato la prima serata televisiva di ieri, lunedì 20 novembre, risultando anche in termini di telespettatori il programma più visto dell’intera giornata.

La prima serata televisiva Rai prevedeva poi su Rai2 The Amazing Spider Man-2: il film con protagonista il celebre supereroe dei fumetti Marvel è stato visto da 789mila spettatori, con uno share del 3,3%. Bene, su Rai3, il secondo appuntamento stagionale con il prime time di Report, in salita rispetto alla scorsa settimana, con 1 milione e 645mila spettatori, e il 6,3% di share.

Sono stati 1 milione e 371mila (share 10,3%) i telespettatori che hanno seguito, nella seconda serata di Rai1, Che fuori tempo che fa, mentre, su Rai3, il primo appuntamento con la nuova stagione di Indovina chi viene dopo cena, le inchiesta di Sabrina Giannini su cibo, ambiente, sicurezza alimentare e diritti degli animali, è stato apprezzato da 1 milione e 25mila spettatori, con uno share del 6,1%. Per quanto la programmazione del day time su Rai1, La prova del cuoco, in onda dalle 12 alle 13.30, è stata vista da 1 milione e 812mila spettatori (share 16%), il quiz Zero e lode, condotto da Alessandro Greco, è stato visto ieri da 1 milione e 649mila spettatori con uno share dell’11,3%. La vita in diretta, che nella seconda parte ha sfiorato i due milioni di telespettatori (1 milione e 931mila, share 14,1%).

Le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con il 37% di share, e una platea di 10 milioni e 225mila spettatori.