X Factor, Levante e le critiche a Rita Bellanza: "Non fischiate i politici e ve la prendete con lei"

Non si placano le polemiche seguite all'ultima puntata di X Factor andata in onda giovedì scorso su Sky. Questa volta a entrare a gamba tesa è la giudice Levante e lo fa con un post su Instagram in cui critica aspramente i fischi rivolti l'altra sera a Rita Bellanza, "salvata" da Gianni Morandi che poi è stato, a sua volta, bersaglio di aspre critiche sui social.

Come si legge nel suo post Levante incalza: "Non fischiate i politici disonesti, gli assassini, gli evasori, la mancanza di gentilezza...fischiate una ragazza di 20 anni che non ha fatto nulla se non farci sognare quel giorno di settembre per poi non reggere il peso delle nostre aspettative. Stiamo accanto a Rita che ha bisogno di tanto supporto...la gogna mediatica no, siamo più intelligenti di tutto questo".