Giusy Ferreri e Paola Turci prof di canto, ricomincia "Amici"

"Amici" è ritornato con il suo bagaglio di commozione e speranza. Maria De Filippi guida con asettico coinvolgimento una delle sue creature più riuscite. La classe 2017/2018 si è formata in diretta fra novità e conferme. La partenza è ingessata ma ci sarà tempo per recuperare.

Queen Mary

L’anfitrione di casa è sempre Maria la Sanguinaria che ha un atteggiamento materno e accondiscendente verso gli allievi. Il rapporto di empatia che instaura con la classe buca lo schermo grazie a un linguaggio in perfetto equilibrio tra un dizionario d’italiano e lo slang giovanile. È sinceramente affascinata dall’animo di questi ragazzi che si mettono ferocemente in discussione. Inizia con una premessa: “Non sono assegnazioni definitive. Negli anni vi abbiamo dimostrato che le cose possono cambiare, lo so è la solita pippa ma va fatta”. L’apertura è affidata alla presentazione dei professionisti del nuovo corpo di ballo: Stefano De Martino, Marcello, Elena, Simone, Federica, Francesca, Giuseppe, Giulia, Virginia e i più attesi: Andreas (acclamato dal parterre di piccole fan), Sebastiano e Gabriele.

La classe

I banchi a disposizione sono 24. In attesa ci sono circa 40 aspiranti cantanti e ballerini. La De Filippi li chiama uno a uno o al massimo in gruppo di quattro. Quelli che entrano sono preceduti dalla lettura di poche righe di autopresentazione. Non è chiaro il criterio in base al quale alcuni accedono al banco per direttissima e altri dopo essersi esibiti. Nella prima puntata, infatti, i professori, hanno preso atto e visione delle scelte fatte nei mesi scorsi dai selezionatori, fra cui Elisa e Eleonora Abbagnato.

Ballo

Il ballerino Orion è il primo banco ufficiale di Amici ed è seguito da Paola e Valentina, già madre di un bimbo. Entrano pure Daniele e Nicolas che ha la stessa capigliatura di Mafalda ed è fluido come l’olio. Tocca a Lauren che ha lasciato l’America (fidanzato e Università compresi) per trovarla in Italia. “Mi piace molto, andrà lontano” è la lettera di referenze dell’Abbagnato. Ammessa per direttissima. Ce la fa anche Claudia. Si passa al colombiano Bryan, fisico marmoreo e malleabile. Sarà uno dei personaggi forti. Filippo è affetto da sindrome di Poland (un braccio è lievemente meno sviluppato dell’altro). Balla e stupisce. Ammesso. Garrison piange e regala la prima "GIF trash" di Amici 2017.

Canto

L’indonesiana Audjah, sposata con un figlio, da un anno in Italia, è la prima cantante di Amici. Segue l’artista di strada Federico che ha il privilegio di cantare un inedito. Colpisce Einar. Il giovane viene da X Factor dove non si è inteso con Fedez e fa l’operaio. Dice di sé: “Mi sento in soggezione, gli altri sono più bravi, io sono autodidatta”. Il pubblico lo adotta seduta stante. La faccia ha un’espressione strafottente eppure gli occhi diventano rossi dall’emozione quando sa che è dentro. C’è un banco anche per Alessandro, The Jab e per Matteo. Si presentò ai provini due anni fa e pesava 40 kg in più. Ci riprova non da solista ma come frontman della band “Matteo-Black Soul Trio”. Stavolta è sì. Felpa anche per l’autodidatta Carmen ed Emanuele.

È il turno di Elliot da Londra, canta in inglese ed entra. Luca è tra coloro che si esibisce con inedito. Nicole, che “non sogna la fama ma di arrivare al cuore della gente” passa. La De Filippi chiama Biondo, dolcissimo “coatto” che voleva essere Carlo Cracco. Dentro pure lui. Biondo, di nome e di fatto, e Mose (intona un inedito) capelli grigio perla, ci regaleranno grandi soddisfazioni. Le voci sono belle ma non si trova quella che "spacca". Gli autori si sono tenuti il meglio per la fine. Yaser, che sembra mi nonno ma all’anagrafe è un ventenne, canta i Queen ed è amore a prima vista per i social. Tocca a Grace (si fermò agli home visit di X Factor): look da rivedere ma la voce tocca l’anima. L’ultimo banco è per Silvia.

Le novità

La classe è meno statica degli anni passati. È aumentata la quota degli studenti stranieri, è stato ammesso un ballerino con lieve malformazione a un arto superiore (selezionato e poi scartato dal Teatro San Carlo) e ci sono due allieve già madri. Insomma, è tramontata l’epoca dei giovani che provenivano direttamente dalla cameretta di casa con la loro valigia pian di sogni.

Fra i professori di ballo, si registra la new entry Bill Goodson che si accomoda vicino a Garrison, Celentano e Peparini. Fra i professori di canto, Giusy Ferreri ("felicissima che tu sia qua" è l’accoglienza della De Filippi) e Paola Turci di fianco all'onnipresente Rudy Zerbi e Di Francesco. Ritorna anche la classifica di gradimento decisa dal pubblico di casa. Per ora in testa c’è Elliot.

Le conferme

La Celentano è stata l’unica concessione alla scaletta. “Mi hanno detto che stai dando i voti ma aspetta qualche giorno prima di giudicarli. Mi hanno detto che hai già messo un 3” le dice Maria. E l'insegnante: “Eh beh, giudico quello che ho visto oggi. Si c’è il primo 3”. È già pronta a difendere la danza da piedi prosaici.