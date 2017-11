Addio a Malcolm Young, uno dei padri degli AC/DC

Col fratello Angus fondò la band che pose le basi per l'hard rock e, per almeno trent'anni, fu il modello da seguire per centinaia di band in tutto il mondo. Malcolm Young, chitarrista e cofondatore degli AC/DC, è morto a 64 anni dopo una lunga malattia. Lo annuncia la rock band su Facebook: "Con profonda tristezza gli AC/DC annunciano la morte di Malcolm Young", si legge sul social network. "Malcolm, insieme ad Angus, è stato il fondatore e creatore di Ac/Dc. Con grande dedizione era la forza trainante della band". Nato nella città scozzese di Glasgow, Malcom fondò il gruppo insieme al fratello nel 1973 e nel 2014 si ritirò a vita privata per un principio di demenza. Da allora era ricoverato in un centro specializzato in una città australiana.