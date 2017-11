Tognazzi e le note di Anzovino

«Brucia ogni cosa che tocco, ovunque io sia... se ci sei incontro il punto mio di gioia e se sei vero lo divento anche io di più e solo questo conta». Sono alcuni dei versi di «Guardiana», un dialogo tra musica e poesia, scritto ed interpretato dalla poetessa Francesca Merloni, con le musiche originali del pianista Remo Anzovino, la partecipazione e la regia di Gianmarco Tognazzi, e le scenografie di Bruno Ceccobelli. Lo spettacolo a in scena oggi, domani, alle ore 21 e domenica alle ore 17.30, al Teatro Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino).

Sul palcoscenico c' è il dialogo di «un amore cementato dal fuoco, un amore che accoglie e accetta l' altro senza più riserve» scrive Roberto Saviano nella prefazione al libretto di scena della prima edizione dello spettacolo. «Non è la classica opera di prosa - sottolinea Tognazzi - , ma una rappresentazione capace di unire insieme più arti, come la poesia, la recitazione, la musica. È uno spettacolo nato da un monologo femminile che si è trasformato in un dialogo a due voci, maschile e femminile, con la musica anch' essa protagonista. Un mix a cui non è facile dare una definizione chiara, ma che è piaciuto molto al pubblico, come dimostrano le numerose repliche che ci hanno impegnato in estate e che continuano ancora». Una sfida impegnativa per Tognazzi, che è reduce dalle riprese a Ischia dell'ultimo film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene" che uscirà in Italiai il prossimo 14 febbraio.