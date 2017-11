L'ultima volta che Gianni Morandi ha sentito tutti quei fischi probabilmente è stato il 13 ottobre al Palasport di Torino, quando il cantante emiliano, troppo scanzonato e tradizionale in confronto ai nuovi cantautori impegnati, venne contestato dal pubblico "militante". Dopo quasi mezzo secolo la storia si ripete sul banco di X Factor. Morandi ha presentato sul palco del talent show il suo nuovo album "D'amore d'autore" per poi operare come "giudice aggiunto", scegliendo chi spedire al verdetto di Manuel Agnelli, Levante, Mara Maionchi e Fedez per l'eliminazione finale dell'ultimo live prima degli inediti.

In lizza c'erano due cantanti di Levante (che tra l'altro, ha scritto un brano nel nuovo disco di Morandi), Camille Cabaltera e Rita Bellanza, e Gabriele Esposito della squadra di Fedez. Nonostante la prova non proprio esaltante di Rita Bellanza, che in gara ha cantato una non esaltante La donna cannone di Francesco De Gregori per poi riproporre Sally di Vasco Rossi nell'appello finale, il Gianni nazionale ha salvato proprio la pupilla di Levante in virtù di "esibizioni pregresse" viste in tv o sui social. L'eliminazione "tattica" dei giudici, che hanno fatto fuori Camille, ha provocato così la protesta del pubblico e dei social. Che si è riversata anche sul seguitissimo account Facebook di Morandi.

"Eri l’unica persona 'inodiabile' in Italia, poi hai deciso di salvare Rita Bell’ansia... Mi hai deluso, ti sei dimostrato uguale alla vecchia classe politica e sportiva di questo paese troppo affezionata alla nostalgia", imputa un utente al cantante commentando il suo ultimo post, un selfie con alcuni piatti di insalata. "Ciao Gianni, poi quando hai tempo mi spieghi come fa un cantante a SCEGLIERE una persona che stona sfavorendo una grande futura artista", attacca un altro mentre un utente chiede: "Gianni ma che hai fatto ieri sera? Spero che nessuno ti abbia influenzato ma l’intera puntata di Xfactor è sembrata costruita ad hoc per eliminare Camille e tenere Rita Bellanza che da quando ci sono i live non ne ha combinata una giusta. Spero davvero di aver torto ma ho tanti dubbi!".

La partecipazione di Morandi è sottoposta a un'analisi parola per parola, fotogramma per fotogramma: "Prima dici che era la prima volta che ascoltavi i ragazzi di x factor e poi salvi la Bellanza perché all'audition ti ha emozionato, ma ci prendi in giro? Dopo la Bellanza hai tolto le cuffie e non hai dato la stessa attenzione al cantante di Fedez". Un'ospitata boomerang per un cantante che ha saputo reinventarsi il dialogo con i fan proprio attraverso i social network.