Salvator Mundi di Leonardo venduto per 450 milioni di dollari

Il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte. "Salvator Mundi", dipinto attribuito a Leonardo da Vinci, è stato venduto nel corso di un'asta da Christie's a New York per la ragguardevole cifra di oltre 450 milioni di dollari. E' stato acquistato da un compratore anonimo che ha fatto arrivare la sua offerta per telefono ponendo fine a un'asta durata circa 20 minuti.