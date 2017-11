Prodigi e incantesimi sul ghiaccio con gli Inscordabili

Prodigi e incantesimi sul ghiaccio. Arrivano “Gli Inscordabili” e per la prima volta, unendo tradizione ed evoluzione, questo intraprendente trio di artisti della magia tenterà l’esperimento di rispolverare un vecchio gioco d’altri tempi, come il tiro alla fune, e modernizzarlo trasformandolo in un divertente maxi flashmob dove a vincere la sfida sarà chi riuscirà a far passare la corda attraverso i corpi di Davide Allena, Andrea Paris, Cristiano Pierangeli. Una sfida unica quella che, il 19 novembre alle ore 18.00, coinvolgerà tanti appassionati all’interno della pista del ghiaccio allestita nella piazza del centro commerciale Porta di Roma e farà da anteprima al debutto dei tre affiatatissimi maghi che il 24 novembre, al Teatro Cassia, saranno protagonisti di due irresistibili show, ore 18.30 e ore 21.00, per un evento imperdibile dove tutto potrà succedere. Dal teatro alla magia, dal visual comedy all'improvvisazione ed una buona dose di interazione con gli stessi spettatori/protagonisti. Tre amici, tre compagni di avventura, con la loro vena artistica un pò folle e coinvolgente, saranno i capitani di questo nuovo viaggio verso un mondo fatto di incantesimi e seduzione: Davide Allena, regia al miglior numero di grandi illusioni ai Mondiali 2015 e collaborazioni con grandi artisti come Arturo Brachetti, Marco Berry e molti altri, Andrea Paris, prestigiatore in giro per il mondo che si esibisce anche al Cfn Italy organizzato da Andrea Bocelli e Veronica Berti per le grandi star di Hollywood ed è nel cast del programma sulla comicità andato in onda su Rai 4 "Challenge 4", Cristiano Pierangeli, pianista, compositore e cantante di musical. Distribuito dalla Wonderart Entertainment lo spettacolo si annuncia ricco di grandi sorprese con musiche originali suonate dal vivo e un gran finale romantico, naturalmente..."Inscordabile".