Anche Mara Venier confessa le molestie sessuali: "Anni fa da un politico"

La presentatrice apre il cassetto dei ricordi in esclusiva sul settimanale "Oggi" in edicola e rivela particolari agghiaccianti, mai svelati prima sul suo passato. La conduttrice tv è come un fiume in piena, non usa mezzi termini: "Se avessi dovuto denunciare tutti quelli che mi sono zompati addosso per provarci, avrei riempito le galere. Invece ho reagito, ho anche dato due ceffoni quando sono serviti, e me ne sono andata". E poi rivela: "Una sera, circa 25 anni fa, con due amici e altre 10 persone andai a cena a casa di un politico molto importante. A fine cena, mi dice: vieni a vedere i miei quadri? Io vado, vediamo 'sti quadri. Poi, quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via. Erano tutti d’accordo fin dall'inizio… Gli dissi: guarda che hai capito male, e me ne andai. Non ero arrabbiata con lui, che avevo messo a posto in un attimo, ma con gli amici che mi avevano tradita. Ero giovane, agli inizi, avevo difficoltà a lavorare e quel politico avrebbe potuto dare una svolta alla mia vita. Eppure andai via".