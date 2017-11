Shakira sta male e rinvia il tour europeo

Dopo aver cancellato molti dei suoi concerti su indicazione dei medici, Shakira ha rinviato tutte le date europee del suo "El Dorado World Tour" in Europa fino al 2018, lo ha reso noto il promoter Live Nation. Salta anche la data italiana del tour il 3 dicembre al Forum di Assago (Milano). "A causa di una emorragia alle corde vocali a Shakira è stato consigliato di rinviare qualsiasi impegno professionale in questo momento per consentirle di guarire correttamente prima di iniziare il suo tour mondiale, evitando ulteriori danni", spiega Live Nation e aggiunge: "Anche se è molto delusa da questo esito, dato che sperava di tornare a esibirsi questa settimana, Shakira sta lavorando per recuperare e non vede l’ora di tornare sul palco per realizzare la sua miglior prestazione di sempre". La cantante ringrazia i suoi fan per la "lealtà, la pazienza e il sostegno" mostrati "in questo momento difficile". Già giovedì scorso Shakira aveva scritto ai suoi fan su Twitter annunciando la cancellazione di molti suoi concerti sempre a causa delle condizioni delle sue corde vocali. Il suo tour "El Dorado" sarebbe dovuto iniziare ad Amsterdam.