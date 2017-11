La Warner scarica Fausto Brizzi: "Non parteciperà alla promozione del film di Natale"

Warner Bros. Entertainment Italia ha deciso di confermare l'uscita del film "Poveri ma ricchissimi" il prossimo 14 dicembre, dato che "questo film è il risultato della creatività, del lavoro e della dedizione di centinaia di donne e di uomini del cast e della produzione". Lo comunica la casa di produzione in una nota in seguito alle accuse di molestie ricevute dal regista Fausto Brizzi. Warner Bros. Entertainment Italia "prende molto seriamente ogni accusa di molestia o abuso e si impegna fermamente affinché l'ambiente di lavoro sia un luogo sicuro per tutti i suoi dipendenti e collaboratori", aggiunge il comunicato precisando di aver "sospeso ogni futura collaborazione con Fausto Brizzi che non verrà associato ad alcuna attività relativa alla promozione e distribuzione del film Poveri ma ricchissimi".