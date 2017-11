Il Grande Fratello Nip 15 si farà. L’edizione dei non famosi dovrebbe partire a fine gennaio ma non c’è ancora una data precisa. Anche perché è sfida aperta per la conduzione. Lo scoop è del giornalista Davide Maggio che sul sito www.davidemaggio.it scrive: "Belen Rodriguez si sta giocando la grande chance della sua carriera con Anna Safroncik".

L’attrice ucraina, classe 1981, protagonista de “Le tre Rose di Eva” è una vera e propria outsider. Il suo nome è gradito sia a Mediaset sia a Endemol che si garantirebbero il traino dell’effetto sorpresa. La bella attrice mora ha un curriculum cinematografico di tutto rispetto ma non ha mai condotto un programma televisivo. Eppure c’è un precedente: nel 2003 fu l’attrice Barbara D'Urso a raccogliere l’eredità di Daria Bignardi. Fu un successo. Di nuovo fuori dai giochi importanti Simona Ventura. Nonostante il pubblico scalpiti per rivederla alla guida di un reality show.