Giletti parte col botto. Solo l'Auditel non se ne accorge

Lo scontro diretto tra Giletti, alla sua prima prova su La7 dopo la frattura con Viale Mazzini, e Fazio a bordo della corazzata Rai1 con Che tempo che fa, l’ha vinto Massimo, che ha triplicato lo share medio della rete, mentre Fabio ha continuato a perdere terreno. C’era molta attesa, ieri, per i dati di ascolto Auditel sulla serata di domenica. Andava in scena il derby tra Massimo Giletti, andato via dalla Rai sbattendo la porta "perché io sono un giornalista e non voglio fare il varietà" e quel programma di varia umanità di Fabio Fazio, giunto sulla rete ammiraglia tra polemiche e discussioni e in eterna crisi di ascolti. Quella di domenica, per Mamma Rai, è stata una serataccia: ieri pomeriggio, dopo la lunga snervante attesa per "un rallentamento del server", è stato dichiarato, sono stati snocciolati i dati Auditel. La corona del programma più visto della prima serata di domenica è stato...

