Molestie sessuali, a Le Iene dieci attrici fanno il nome di Fausto Brizzi

"Dieci attrici su trenta" intervistate dalle Iene hanno dichiarato di aver subìto abusi dal regista Fausto Brizzi. A spiegarlo l'autore del servizio, andato in onda ieri sera su Italia 1, Dino Giarrusso. Giarrusso ha mandato in onda varie testimonianze, volti coperti e voci contraffatte. Solo due di loro hanno reso nota la loro identità e sono Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, e la modella Alessandra Giulia Bassi. "Questa ragazze non si conoscono fra loro - spiega l'autore dell'inchiesta - eppure tutti i loro racconti si somigliano in maniera impressionante".

Le intervistate raccontano tutte di "uno studio che però è anche una casa", "uno studio-abitazione, con una vasca idromassaggio, il soggiorno, la camera da letto". Non mancano dettagli delle molestie che in certi casi, secondo il racconto delle intervistate, si configurerebbero come vere e proprie violenze. Infine, telefonata al numero di Fausto Brizzi, cellulare spento: "Lo abbiamo cercato in ogni modo - dice Giarrusso - siamo pronti ad ascoltare la versione di Brizzi in ogni momento, ma anche quella di tutte le altre ragazze che sostengono di aver subìto molestie". Il regista romano ha affidato la sua replica all'avvocato Antonio Marino: "In riferimento alla trasmissione Le Iene ribadisco di non avere mai avuto rapporti non consenzienti".

