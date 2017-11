Boom di Giletti, Fazio sempre più in picchiata. La vergogna dell'Auditel

Massimo Giletti fa il boom e Fabio Fazio continua a scendere: questo il risultato del duello degli ascolti di ieri sera. Un milione 969mila spettatori e share del’8,9%: è il risultato per l’esordio di Giletti su La7 con il suo programma "Non è L’Arena" in onda ieri in prima serata, in contrapposizione con "Che tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1.

C’era molta attesa per questo verdetto, il primo, su Giletti al di fuori dalla Rai, e la risposta del pubblico ha premiato il programma. Un risultato che ha sfiorato quello ottenuto dalla rete di Urbano Cairo solo pochi giorni fa, quando a Di Martedì di Giovanni Floris c’è stata l’intervista a Matteo Renzi: quella sera gli spettatori furono 2 milioni 123mila, con share del 9,14%. Sicuramente l’elemento novità ieri ha avuto il suo peso nella definizione della platea di spettatori. I dati dell'audience, oggi, hanno tardato ad arrivare e sono stati diffusi solo nel tardo pomeriggio, scatenando una bufera di polemiche attorno all'Auditel.

Ascolti in discesa, sia pur lieve, invece per Fazio su Rai1 con il suo "Che tempo che fa", andato perfettamente in contemporanea con " Non è L’Arena" di Giletti. Il programma di Fazio è stato visto da 3 milioni 767mila spettatori, contro i 3 milioni 964mila di una settimana fa, con share che ieri è stato del 14,2% contro il 14,81% di sette giorni fa.