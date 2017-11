X Factor, Manuel Agnelli boccia Enrico Nigiotti e Mara Maionchi sclera

"Non è la canzone a essere vecchia, è lui che la rende vecchia...". Manuel Agnelli attacca il concorrente di X Factor Enrico Nigiotti che lo scorso 9 novembre in puntata ha cantato Il mio nemico di Daniele Silvestri. "Tu hai fatto Jacques Brel, Frankie Hi NRG, Daniele Silvestri e io non ho capito chi cazzo sei!". Il tavolo dei giudici si accende dopo le parole del leader degli Afterhours e Mara Maionchi va su tutte le furie e ribatte: "Poi quando escono cosa cantano le tue canzoni? Chiedo..."