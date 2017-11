"Papà vado al Grande Fratello". Ecco lo scherzo delle Iene a Travaglio

"Papà, devo dirti una cosa: vado nella casa del Grande Fratello". Non la prende bene il direttore del "Fatto Quotidiano", Marco Travaglio vittima dello scherzo delle Iene. Il figlio Alessandro gli ha fatto credere di essere stato convinto da Ilary Blasi e dalla produzione del reality show di Canale 5 ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Lo scherzo integrale andrà in onda nella puntata di domenica sera de "Le Iene" intanto sul sito del programma c'è un piccolo "assaggio" di come ha reagito il giornalista d'inchiesta

ECCO IL VIDEO