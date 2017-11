Naomi Campbell tiene banco nella notte del Calendario Pirelli a New York

"Grazie Marco per avermi dato la possibilità di esprimere la mia creatività". Si è aperta con il ringraziamento del fotografo Tim Walker sul palco del Manhattan Center di New York al numero uno di Pirelli Marco Tronchetti Provera, la serata di gala per la presentazione del Calendario Pirelli 2018. A tenere banco, al mega party che ha coinvolto seicentocinquanta ospiti tra media, addetti ai lavori e personalità del mondo dello spettacolo e della politica, è stata comunque ancora la bellezza nera. Ha sfilato l'intero cast "colored" selezionato dall'estroso fotografo inglese, nel quale non ha potuto non svettare per eleganza, bellezza e charme, l'intramontabile Naomi Campbell in un luccicantissimo vestito di paillette rosse. Accompagnata dal rapper Paff Daddy, ha travolto la sala con la sua classe diventando di fatto il punto focale della serata seduta al suo tavolo al fianco proprio di Tronchetti Provera e della consorte Afef.

L'antipasto del Gala Dinner è scorso via veloce con il sottofondo coreografico dei Momix che hanno inscenato diverse delle loro migliori performance, raccogliendo l'applauso della platea letteralmente impazzita per lo spettacolo. Ed era un parterre affollato di vip tra i quali Ru Paul, Isabelle Huppert e l'ambasciatore e console italiano a New York. Una vera e propria standing ovation al termine del filmato di presentazione del prestigioso calendario che al mattino era già stato mostrato alla stampa, culminato con l'intervento dei protagonisti al termine del quale è iniziata la festa vera, con un dj fatto venire espressamente da Miami, tra bellezze più o meno sobrie e fiumi di champagne.