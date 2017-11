Kevin Spacey, contro di cui continuano le accuse di molestie sessuali, sarà letteralmente cancellato dal film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III avvenuto nel 1973 in Italia, intitolato "All the money in the world" (Tutto il denaro del mondo). Dal film, girato e la cui uscita negli Usa era stata fissata per il 22 dicembre, verranno tagliate le sequenze interpretate da Spacey - il cui volto sparirà anche da tutto il materiale promozionale prodotto finora - nel ruolo del patriarca della famiglia Getty, e saranno rigirate con l'attore canadese Christopher Plummer. Tra riprese e montaggio sarà una vera e propria gara di velocità visto che il film dovrà essere nelle sale tra poco più di un mese.

La decisione - spiega Hollywood Reporter - è stata presa in accordo tra la Scott Free Production, che fa capo al regista Ridley Scott, e la Imperative Entertainment, le due società che stanno producendo il film per la Sony Pictures, che sostiene pienamente l'iniziativa.