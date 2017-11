Le sorelle Parodi si dividono ma Domenica In fa sempre flop

Dopo le polemiche, i bassi ascolti e gli strali di Del Noce a inizio stagione, Domenica In è passata alle contromisure. Il contenitore domenicale di Raiuno ha separato le due sorelle Parodi, affidando a Cristina la conduzione vera e propria, con le interviste agli ospiti e gli approfondimenti, e a Benedetta le parte relativa a fornelli e ricette. Ma a quanto pare non basta neanche così. Domenica In ha recuperato 1 punto di share ma il suo 10,74% non può nulla contro il 20,75% di Barbara D'Urso e della sua Domenica Live. Per questo il senatore di Forza Italia Gasparri si è lasciato andare a un sarcastico commento post elettorale: "Solo Raiuno è riuscita a fare peggio del Pd".