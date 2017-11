Mina e Celentano ancora insieme con "Eva", il nuovo disco

Incredibile ma vero Mina e Celentano tornano a sorpresa con un nuovo inedito dal titolo “EVA”.

Il brano sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 novembre, ad un anno di distanza dallo straordinario successo di “LE MIGLIORI” l’album che ha battuto tutti i record di vendita del 2016: disco più venduto dell’anno e certificato 5 volte platino.

EVA sarà contenuto in “TUTTE LE MIGLIORI”, un cofanetto evento che raccoglierà per la prima volta i più bei duetti e una selezione dei successi della carriera degli unici due veri miti della musica italiana e che sarà in vendita dal primo dicembre e disponibile in diverse edizioni.