Kevin Spacey, "party selvaggio" su uno yacht con undici ragazzi

Kevin Spacey sempre più nella bufera. Adesso spunta un party a luci rosse su uno yacht extra lusso a Ravello, in Costiera Amalfitana. Una festa per soli uomini durante la pausa dalle riprese del film "Gore" ispirato alla vita del romanziere Gore Vidal, poi bloccato pochi giorni dopo da Netflix. A riferirlo è il tabloid inglese The Sun. Secondo il giornale britannico, l'attore avrebbe speso 60mila dollari per noleggiare l'Highlander, l'imbarcazione su cui avrebbe organizzato il festino, definito dal Sun "wild party". Oltre agli undici ragazzi ci sarebbero stati anche due massaggiatori. Gli ospiti di Spacey, prima di salire a bordo, sarebbero stati convinti a prestare un giuramento di segretezza.

Un amico di un massaggiatore avrebbe raccontato che Spacey si presentò completamente nudo. "Il mio amico, sconvolto, gli disse di rivestirsi - ha raccontato - La risposta di Spacey fu che lo avrebbe pagato il doppio se si fosse fatto toccare in varie parti del corpo, ma il mio amico gli disse che non era interessato".

L'attore è finito nell'occhio del ciclone quando, a fine ottobre, ha chiesto scusa per le accuse di molestie sessuali lanciate da un collega più giovane, Anthony Rapp, il quale aveva raccontato un episodio di trent'anni prima, quando Spacey aveva 26 anni e Rapp solo 14. Il protagonista dei "Soliti sospetti" aveva colto l'occasione per fare outing svelando la sua omosessualità.