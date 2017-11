Tv Talk, lo show magazine di Rai3, è un gioiellino della televisione italiana. Analizza programmi, spettacoli e fiction con occhio critico, costruttivo e competente. Insomma chi vuole capire i meccanismi e l’evoluzione della tv non può perdere l’appuntamento del sabato pomeriggio. Nell’ultima puntata però, un servizio mandato in onda dal conduttore Massimo Bernardini, ha suscitato l’ira di Mara Venier.

La conduttrice, ora a capo della giuria popolare di "Tu sì que vales", corazzata del sabato sera su Canale 5 targata Maria De Filippi, non ha gradito la chiosa finale. L’intento era celebrativo perché gli ascolti sono da record, ma in chiusura è arrivata la frecciatina: lo show ha registrato il picco di share due settimane fa quando è andata in scena la performance di una signora che si abbassava le mutandine, prendeva un piccolo strumento musicale a fiato, se lo infilava nelle parti intime e suonava con stupefacente maestria.

Il rientro in studio è gelido. Mara Venier, perfettamente composta sulla sedia, capelli biondi lisci adagiati sulle spalle, ha commentato: "Trovo molto scorretto quello che avete fatto. Non mi è piaciuto. Avete preso un episodio particolare e nessuna delle esibizioni spettacolari di artisti internazionali. È scorretto". Il conduttore ha provato a ridimensionare l'"incidente", ma la Venier, con la consueta sincerità, ha insistito: "Difendo il mio programma. Montare solo quei 2 minuti su ore di girato solo per denigrare è scorretto. Nemmeno noi sappiamo cosa faranno, ma ripeto ci sono personaggi bravissimi".

Siamo andati in giro a chiedere Chi è Mara Venier, ecco le risposte! Di Giorgia Domeniconi​ e @Stetronconi​.



A sabato prossimo con #TvTalk pic.twitter.com/2542M4n5MX — Tv Talk (@TvTalk_Rai) 4 novembre 2017

Cercano di andare oltre mostrandole un RVM dal titolo "Tutti pazzi per Mara". Piace anche se a esser sinceri le persone intervistate non si sono sprecate in elogi (non ricordavano i programmi condotti, il suo ruolo attuale o che fosse sposata con Jerry Calà). Mara fa buon viso a cattivo gioco. È il momento dei saluti, lei ringrazia, si alza e corre via.