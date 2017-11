Spunta un altro nome noto nello stillicidio quotidiano delle accuse di molestie sessuali nello show business americano. Juliana Margoulis, la star della serie tv "The Good Wife", oltre ad accusare Harvey Weinstein ha fatto un altro nome tra i sospetti predatori sessuali di Hollywood: Steven Seagal, popolare volto del cinema action e di arti marziali. La Margoulis ha detto che sia Weinstein che Segal hanno cercato di molestarla sessualmente all'inizio della sua carriera. Ha raccontato ai media Usa che le molestie sarebbero avvenute nelle rispettive camere d'albergo del produttore e dell'attore, dove era stata portata da assistenti donne, sulla carta per ragioni di lavoro. "In realtà queste donne mi facevano entrare nella tana del lupo", ha detto l'attrice.

Seagal, nell'incontro raccontato dalla Margoulis allora 23enne, avrebbe anche mostrato un'arma da fuoco. "Mi ha fatto vedere al sua pistola. Mi sono messa a gridare, e non so come ho fatto, ma sono uscita da quella stanza illesa", ha raccontato l'attrice.