Dal Grande Fratello Vip al GF Nip, duello fra Simona Ventura e Belen per la conduzione

Simona Ventura sfida Belen Rodriguez per la conduzione del "Grande Fratello Nip" (ovvero Not Important Person, la versione del reality senza Vip) che andrà in onda a fine gennaio. Fervono i preparativi, a Canale 5, per l’edizione dei non famosi che manca da un po’ di tempo senza che se ne sentisse la mancanza. Il cast è quasi completato, c'è però da sciogliere la riserva sulla conduzione.

Donne contro

L’ex regina dei reality è tornata in pista dimostrando di essere ancora capace di mettere alla frusta telecamere e pubblico, nonostante "Selfie" facesse rimpiangere il suo antenato "Il brutto anatroccolo" e facesse venir voglia di spegnere la tv. L’ex moglie di Stefano De Martino nonché principessa di Instagram è stata l'inviata di Ventura a "Selfie" e ha condotto “Pequenos Gigantes” senza infamia e senza lode. Ma la sua presenza a “Tu si que vales”, la trasmissione di Queen Mary, è gradevole e gradita. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini. Secondo il magazine di gossip in corsa ci sarebbe stata anche Mara Venier, relegata da un po’ di tempo al ruolo di spalla-opinionista. L’ex conduttrice di “Domenica In” però non sarebbe abbastanza in linea con il target di telespettatori. Se si dovesse valutare i curricula non ci sarebbe partita. L’edizione flash (6 puntate) del GF Nip potrebbe essere anche la peggiore della storia ma di sicuro catalizzerebbe l’attenzione del pubblico desideroso di vedere, spiare, giudicare la verve di SuperSimo in un ruolo che le è congeniale. D’altro canto, Belen Rodriguez potrebbe rivelarsi un outsider di successo, capace di entrare in empatia sia con gli inquilini sia con il pubblico. Tuttavia tre mesi di esposizione mediatica della Royal Rodriguez Family non giocano a suo favore.

I social tifano per Barbara D’Urso, l’imperatrice indiscussa del trash, ma la “regista-attrice-conduttrice-medico-amica del mondo con il cuore” sarebbe troppo impegnata con Pomeriggio5 e Domenica Live, il contenitore che ha più che doppiato gli ascolti di Domenica In delle sorelle Parodi. L’ultima parola spetta a Piersilvio Berlusconi e tutti si augurano che faccia la scelta giusta.