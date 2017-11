Fedez e J-Ax si giocano la Finale a San Siro

Fedez e J-Ax conquistano San Siro. I due rapper hanno annunciato la loro grande Finale Live allo stadio Milano, il primo giugno 2018. Un annuncio fatto a RTL 102.5 e subito rilanciato sui canali social dei due protagonisti con un trailer video dell'evento.

"Adesso è ufficiale, il 1 giugno saremo a San Siro. Mentre lo scrivo mi tremano le mani", scrive Fedez che in quella data sarà ormai papà del "baby raviolo" atteso dalla compagna Chiara Ferragni.

Per il più esperto J-Ax è il traguardo di una carriera: "È da tutta la vita che aspettavo di giocare questa partita. Ci vediamo il Primo Giugno 2018 a San Siro".

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 6 novembre su TicketOne e da giovedì 9 novembre in tutti i punti vendita. Il prossimo 24 novembre, uscirà invece in due versioni la versione repack dell’album "Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition" con il nuovo singolo "Sconosciuti da una vita", presentato a X Factor. Nell'album cinque inediti più "Senza Pagare vs T-Pain".