Polemiche su Sam Smith a X Factor: "Ha cantato in playback". Ma ecco cosa è successo

Ha avuto l'effetto di un boomerang l'esibizione ieri sera a X Factor di Sam Smith, pluripremiato ai Grammy Awards e vincitore di un Oscar. L'artista britannico ha presentato la sua "Stay with me" e il nuovo singolo "Too good at goodbyes", che anticipa l’album "The thrill of it all", ma a molti telespettatori è sembrato che cantasse in playback a causa di un evidente asincronia tra il suono e il movimento delle labbra. Dubbi che si sono trasformati in indignazione su Twitter per quello che a molti è apparso un controsenso. Sia perché in un talent show ci si aspetta che tutti - concorrenti, giudici e ospiti internazionali - si esibiscano rigorosamente dal vivo. Sia perché Sam Smith rivendica da sempre di evitare il playback come la peste.

Un polverone che ha costretto X Factor Italia a postare una nota di chiarimento. "Ieri sera abbiamo avuto il privilegio di ospitare all'interno del secondo live show di XFactor11 un artista incredibile, Sam Smith - si legge nella nota del programma - Alcuni di voi lo hanno accusato di aver cantato in playback, ma è per noi fondamentale chiarire che Sam, famoso per non cantare mai in playback, ha cantato dal vivo tutti i brani eseguiti sul palco dell'X Factor Arena. Come sapete, le sue esibizioni sono state registrate martedì 31 ottobre e a causa di un problema tecnico, di cui ci scusiamo, le esibizioni sono apparse fuori sync, dando così l'impressione di un playback".

Quindi, Smith non era in diretta ma non c'è stato nessun playback, soltanto un fuori sincrono che però ha guastato la riuscita dello show. Per la cronaca, dopo l'eliminazione di Lorenzo Bonamano degli Under Uomini di Fedez la scorsa settimana questa volta ad uscire penalizzata è la squadra di Levante. Nello scontro finale con i Ros di Manuel Agnelli, infatti, è uscita sconfitta Virginia Perbellini. Pari il voto dei giudici, che hanno lasciato al televoto il verdetto finale.