Caso Weinstein, Lana Del Rey ritira la canzone "Cola"

La cantante Lana Del Rey ha deciso di non cantare più in pubblico la sua canzone "Cola", dopo le accuse di molestie sessuali che hanno travolto il produttore cinematografico, Harvey Weinstein. Come lei stessa ha ammesso, «quando l’ho scritta, avevo un tipo alla Harvey Weinstein/Harry Winston in testa». Nella traccia, uscita nel 2012, si parla del fatto che le piacciono uomini più vecchi e poi si cita un «Harvey» che la «fa uscire di testa, tutto quello che lui vuole è fare festa con la sua bambina». Sembra che il nome fosse stato eliminato dalla canzone negli spettacoli dal vivo dopo le insistenze dello stesso Weinstein. «All’epoca pensavo fosse divertente, ora ovviamente lo trovo veramente triste», ha spiegato la giovane cantante, affermando di «sostenere le donne che si sono fatte avanti, penso che siano veramente coraggiose ad averlo fatto». Alla luce delle decine di donne che hanno accusato il potente produttore di Hollywood di molestie, Lana Del Rey ha spiegato di sentirsi «a disagio» nel cantarla e quindi è arrivato il momento di ritirarla: «Assolutamente, è l’unica cosa giusta da fare».