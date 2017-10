Stefano De Martino sbarca all'Isola dei Famosi, è il nuovo inviato in Honduras

Fuori un cognato, dentro un altro. Nel giorno dell’addio a Francesco Monte da parte di Cecilia, arriva la notizia che Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, a passo di danza, ha superato la concorrenza di Daniele Bossari e sarà il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, il reality che partirà a fine gennaio su Canale 5 e non marzo come sembrava fino a poche settimane fa. I vertici di Mediaset hanno preferito far slittare il Grande Fratello (senza vip) ad aprile.

Il programma sarà condotto ancora una volta dall’inossidabile Alessia Marcuzzi, mentre l’opinionista in studio sarà Mara Venier. Un gradito ritorno dopo la parentesi Vladimir Luxuria. Il toto-nomi degli spiaggiati continua. Sono in molti a voler trovare nuova fama in Honduras: Alessia Fabiani, l’ex concorrente di "Pechino Express", Giulia Salemi, e Francesca Cipriani, bisognosa di rilanciarsi. Circola pure il nome di Andrea Damante, fidanzato di Giulia De Lellis al momento dentro la Casa di Cinecittà. Non mancheranno personaggi provenienti da quel mondo parallelo che è "Uomini e Donne": Giorgio Manetti, Gemma Galgani, Mario Serpa e Tinì Cansino sono i papabili. Hanno invece detto un no definitivo Iva Zanicchi e Rita Rusic. Sono molti i volti noti e meno noti desiderosi di naufragare alla luce dello strepitoso successo del Grande Fratello Vip.