Molestie sessuali, nuove accuse contro Kevin Spacey

Un altro attore accusa di molestie sessuali Kevin Spacey. Si tratta del messicano Robert Cavazos che in un post sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Ha cercato di palpeggiarmi nel 2015". Il fatto risale a quando la star di "House of Cards" era direttore artistico del teatro londinese Old Vic, carica che ha tenuto dal 2004 al 2015. Questa volta l’episodio sotto accusa è più recente e non risale a 30 anni fa, come nel caso dell’attore di Star Trek Anthony Rapp, quando lui aveva 14 anni e il collega 26. In un lungo post l’attore messicano Cavazos scrive: «Non ricordo più quante persone mi hanno raccontato la stessa storia: Spacey li invitava per un appuntamento per "parlare delle loro carriere" ma quando arrivavano a teatro, il signore aveva preparato un picnic con champagne sul palco sotto una splendida luce. Ogni storia variava in qualche dettaglio ma la tecnica era la stessa. Più comune era che il signore si trovasse nel bar del suo teatro e ci provasse con quelli che attiravano la sua attenzione. E così che mi ha toccato la seconda volta. Non mi sono mai fatto convincere ma so di alcuni che hanno avuto paura a fermarlo». Dopo le accuse di molestie rivolte a Spacey, Netflix, turbata dalla vicenda, ha annunciato la chiusura di "House of Cards", la fortunata serie tv che vede l’attore vestire i panni dello spietato Frank Underwood, dopo la sesta stagione.