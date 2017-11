GF Vip, Selvaggia Lucarelli ricostruisce il triangolo Cecilia-Moser-Monte: "È più famoso delle Bermuda". E fa a pezzi Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche sui social. Questa volta sale in cattedra la blogger Selvaggia Lucarelli che si scatena su Facebook e, con un post velenosissimo, "ricostruisce" il triangolo amoroso tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte. Non si salva nessuno. Ce n'è per tutti, Alfonso Signorini compreso.