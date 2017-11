Anche Dustin Hoffman accusato di molestie sessuali

Accuse di molestie sessuali anche nei confronti di Dustin Hoffman. La scrittrice Anna Graham Hunter, in un articolo sull’Hollywood Reporter, sostiene che l’attore, oggi 80enne, la palpeggiò e fece nei suoi confronti allusioni sessuali. L’episodio risalirebbe al 1985, quando la Hunter, allora 17enne, lavorava come stagista sul set del film "Morte di un commesso viaggiatore". La Hunter scrisse il resoconto di quanto le sarebbe accaduto sul set in un diario che poi inviò alla sorella. "Oggi, quando stavo accompagnando Dustin alla sua limousine mi ha toccato il sedere quattro volte. L’ho colpito ogni volta, forte, e gli ho detto che era un maiale», si legge nel suo resoconto dell’epoca. L’attore ha risposto all’articolo della Hunter con una dichiarazione di scuse. «Ho il massimo rispetto delle donne e mi dispiace terribilmente che qualsiasi cosa io possa aver fatto possa averla messa in una situazione spiacevole. Mi dispiace. Non riflette ciò che sono», ha dichiarato Hoffman.