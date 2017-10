Carlo Conti parla di Fabrizio Frizzi: "Sta meglio"

Durante l'ultima puntata di "Tale e Quale Show" Carlo Conti ha rassicurato sulle condizioni di salute di Fabrizio Frizzi, colpito da un'ischemia lo scorso 23 ottobre durante la registrazione di una puntata de "L'eredità". In apertura della puntata andata in onda venerdì, il conduttore toscano ha detto ai telespettatori: "Poco fa ho parlato al telefono con Fabrizio. Ci sta guardando. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento. E' lucido, cosciente e può parlare al telefono. Fabrizio rimettiti presto e torna davanti alle telecamere".