Fedez e J-Ax sono "Sconosciuti da una vita"

E' uscito a sorpresa in radio e in digitale "Sconosciuti da una vita", il nuovo singolo inedito firmato J- Ax & Fedez. Il brano anticipa la nuova versione repack del grande successo discografico "Comunisti col Rolex", certificato doppio disco di platino, in uscita a fine novembre. Dopo l’incredibile riscontro estivo, J-Ax e Fedez tornano con un brano dove dolcezza e ironia sono gli ingredienti per spiegare quanto è difficile stare in una relazione con due tipi come loro. Di quanto nella coppia non ci si conosce mai fino in fondo e in certe relazioni, per quanto longeve, spesso si ha la sensazione di non conoscersi mai abbastanza e per questo di sentirsi come degli sconosciuti. «Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita/È meglio così/Sconosciuti da una vita/E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita/Ma è bello così/Sconosciuti da una vita». Il testo è a cura di J-Ax e Fedez con la collaborazione di Danti, mentre l’arrangiamento e la produzione musicale è stata affidata a Michele Canova. "E' un tributo che vogliamo fare alle nostre compagne - ha detto J-Ax - perché ci rendiamo conto che, col lavoro che facciamo, è davvero difficile conoscersi".