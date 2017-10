Inno alla lettura, Manuel Aspidi canta in libreria

Un vero e proprio inno alla lettura rivolto ai giovani quello che il cantante Manuel Aspidi, ex finalista di Amici 6, ha deciso di lanciare sui social con un video semplice ma d’effetto, realizzato col chitarrista Federico Tabak. Lo scopo è quello di fare amicizia con un testo e viverlo, perché è il modo migliore per rilanciare la cultura.

In un tratto dell’inedito l’artista, che si dichiara un appassionato divoratore di libri, ha deciso di fare una dedica speciale all’amica Roberta Paola Fornari, che ha intrapreso il coraggioso percorso di passare da lettrice a scrittrice dando vita alla sua prima opera: “Lo sappiamo bene che l’assassino non è tra di noi”, un thriller psicologico che sarà presentato domani, alle 18, nell’insolita cornice di una libreria/fioreria, “Con una rosa”, la prima del genere a Roma (viale delle Medaglie d’Oro) durante la quale si riuniranno molti personaggi dello spettacolo, del giornalismo e della cultura per un pomeriggio dedicato alla lettura. Oltre all’autrice e Manuel Aspidi, che eseguirà la canzone dal vivo, anche l’attrice Laura Lattuada e il conduttore radiofonico giornalista e autore Rai, Fabrizio Silvestri, che illustreranno al pubblico come apprendere nozioni e curiosità sulla costruzione di un testo dall’idea al prodotto finito, tra i vari passaggi e le informazioni necessarie.