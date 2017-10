Grande Fratello Vip, caos nella notte. Interviene la sicurezza

Il Grande Fratello Vip è la prova più lampante del crossover in atto tra televisione e social network. I pettegolezzi, le “corna” vere o presunte, i passati burrascosi sono raccontati in video e scandagliati dagli internauti che con ironia mettono in luce verità e contraddizioni. Eclatante quanto successo ieri notte tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, una residente non identificata e Cristiano Malgioglio.

Il Tango argentino della gelosia. Il primo sito a lanciare in tempo reale il video-casino è stato Bitchyf.it, mentre i pazzi della notte che guardavano la diretta gongolavano su Twitter per l’inaspettato caos (esilaranti alcuni commenti). Erano le tre di notte quando la voce di Francesco Monte ha rotto il silenzio e interrotto il sonno degli abitanti. Megafono alla bocca ha urlato: “Gorda, gorda, fuori è successo un casino, smettila”. E ancora: “Smettila, per colpa di te e quell’altro è successo casino. Gorda, gorda, gorda, sono qui fuori. Smettila Gorda, è successo un gran casino qui fuori”. Fin qui, niente di eclatante. Che il fidanzato della Cecilia non sia felice è chiaro a mezza Italia. Il delizioso e genuino imprevisto però lo ha regalato una signora residente nelle vicinanze che stufa di aerei con messaggi e fan bercianti, ha urlato: “Basta! Ve ne dovete annà. Avete rotto il ca***o”. Intervento della sicurezza, musica a palla con blocco delle immagini e Cecilia in confessionale. Il baccano ha svegliato Cristiano Malgioglio che allarmato ha chiesto spiegazioni alla regia. Sembrava un astronauta in collegamento con la madre Terra: “Grande Fratello, mi sentite? Ehi, Grande Fratello, mi sentite, mi sentite? Cosa è successo? Mi sentite?”. Risposta: “Vieni in confessionale”. Curiosamente, Francesco Monte non ha visto il post di Nina Moric su Facebook che lo consigliava di non prendersela perché “…a Luca e Ignazio non piace la f…ci siamo capiti”. Se lo avesse letto si sarebbe risparmiato una levataccia nel freddo cuore della notte romana. La mattina non ha portato consiglio a Cechu che per nulla turbata (sa qualcosa che noi non sappiamo?) ha continuato a scherzare e abbracciare Ignazio Moser. Anzi, il GFvip li ha chiamati in confessionale ordinando loro di fare i piatti insieme sotto lo sguardo torvo di Jeremias. Un allegro teatrino al giorno...

Il mistero di Jeremias. Detto che l’argentino è rimasto in casa perché ci deve illuminare sulla Via di Damasco, detto che gli 007 della casa finora hanno fallito la missione di farlo parlare, sembra che il GFvip abbia finalmente deciso di dargli il via libera. Per ora ha farfugliato qualcosa, centellinando i dettagli: “La mia famiglia mi ha sempre lasciato stare. Quando stavo male mi sono rinchiuso, spaccavo tutto, la casa, i vetri, proprio brutto. Mi sentivo male, male davvero. Qui dentro nessuno sa bene cosa mi sia successo, ma quando qualcuno parla di questa cosa e infila il dito nella piaga a me viene una rabbia, è il mio punto debole. Ho troppi ricordi brutti, ci sono cose che ho fatto brutte. Ho fatto del male a qualcuno. Io ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto. Sono solo due anni che sto bene. La mia famiglia non mi dava tanti soldi, non ne avevano tanti, Belen non è che mi regalava i soldi e non mi faceva lavorare, io mi arrangiavo”. Alla prossima puntata.