X Factor, via ai live con gli ospiti Negramaro, Sam Smith e Noel Gallagher

L'Arena di X Factor è pronta, i riflettori si accendono. Giovedì sarà il momento della verità per giudici e concorrenti. Superati gli Home Visit, durante i Live, che andranno in onda per otto serate su Sky Uno, ora i dodici partecipanti dovranno vedersela direttamente con il pubblico. Questa, la prova del nove: lo spietato voto da casa deciderà chi merita di procedere nella gara per arrivare alla finalissima del 14 dicembre al Mediolanum Forum di Assago e chi invece dovrà fare le valigie. Insieme alla crudele competizione, "X Factor" quest'anno ha deciso di dare anche, nel corso dei Live, dei messaggi sociali. Si partirà infatti ospitando, nella prima puntata, le Ibeyi che canteranno un brano sui diritti delle donne aperto da un monologo di Michelle Obama. Sulla stessa tematica, anche la presentazione del nuovo singolo di Levante "Gesù Cristo sono io". Ci sarà poi una intera puntata dedicata alla salvaguardia degli Oceani, in cui Luca Tommasini, che già utilizza il riciclo per scenografie e costumi delle serate, studierà un allestimento particolare per l'occasione.

I CONCORRENTI

Sono dodici a darsi battaglia fra Under donne, Under uomini, Over e Gruppi. Al momento i bookmakers danno come favorita una delle ragazze Under di Levante: Rita Bellanza, 20 anni, una storia personale complessa che trova espressione in un timbro vocale unico. Insieme a lei in squadra Virginia Perbellini, 23enne di Verona osteggiata dal padre che la vorrebbe nel mondo dell'economia e della finanza, e Camille Cabaltera, 17enne di origini filippine che alle auditions ha stupito con il suo inedito 'Worth it' mischiando pop e rap e suonando il pianoforte. In vetta ai pronostici anche un Over di Mara Maionchi: è Lorenzo Licitra, il tenore di grazia che ha incantato con il suo modo di unire pop, lirica e swing. Nel team di Mara compare anche una vecchia conoscenza dei talent: Enrico Nigiotti, che anni fa lasciò Amici per non doversi scontrare con la sua fidanzata ballerina dell'epoca. Ora la sua seconda possibilità. A completare la squadra, il pizzaiolo napoletano Andrea Radice, voce black che ha incantato i giudici alle auditions. Il veterano di Fedez ha scelto per il suo percorso nello show Gabriele Esposito, 18enne napoletano che è tornato quest'anno dopo essere stato eliminato nel 2016 da Arisa, Samuel Storm, 19enne nigeriano dalla storia difficile, e Lorenzo Bonamano, sensibile 20enne romano. A chiudere il cerchio, Manuel Agnelli che ha deciso di portare ai Live i Maneskin, quattro giovani che mischiano indie rock, soul e pop, i Ros, gruppo con sonorità punk, e Sem&Steen, la scelta più controversa e complicata del frontman degli Afterhours a causa del loro stile elettronico anni '80.

GLI OSPITI

Come da tradizione, ogni puntata dei Live avrà i suoi grandi ospiti. A cominciare dai suoi stessi giudici: Levante, Fedex e J-Ax e Manuel Agnelli con gli Afterhours presenteranno i loro nuovi brani sul palco. Ci saranno anche i Negramaro, sull'onda del successo del singolo "Fino all'imbrunire". Fra gli internazionali, Noel Gallagher, Dua Lipa, Harry Styles, Sam Smith e le Ibeyi. Previsto anche il ritorno di due ex: Michele Bravi e Francesca Michielin.

I GIUDICI

Ormai si sa, finite le selezioni la competizione fra i giudici di X Factor, fino al giorno prima amici e solidali, diventa serratissima. La meno abituata al gioco è Levante, alla sua prima esperienza con i Live, che però non si lascia spaventare: "Ho delle voci con un percorso già segnato, raccontano le loro storie e lo fanno in maniera eccellente". Più preoccupato, non tanto per lo show ma per il futuro degli artisti, Manuel Agnelli che denuncia una mancanza di inediti potenzialmente di successo che gli autori siano disposti a dare agli artisti emergenti: "Bisogna investire sui ragazzi, l'anno scorso è stata una delusione non trovare i pezzi adatti a delle voci così belle". Sereni Mara Maionchi e Fedez, che sanno quanto conti il lavoro duro per riuscire a sfondare. Ma non basta. "Speriamo nel culo", dice la sempre ironica talent scout.

STRAFACTOR E X FACTOR DAILY

L'appuntamento con lo show non sarà solo la prima serata del giovedì. Aurora Ramazzotti accompagnerà gli spettatori nella vita di tutti i giorni dei concorrenti. Torna anche "Strafactor": un vero e proprio talent atipico guidato dai giudici Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer.