Fabrizio Frizzi, malore negli studi Rai: è grave

Si è sentito male durante la registrazione di una puntata. Fabrizio Frizzi è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dopo un malore accusato negli studi Rai ed è in gravi condizioni. Annunciata subito la variazione di palinsesto: la puntata de "L'Eredità" prevista per oggi non andrà in onda.

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1



Oggi #LEredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1° episodio della serie #DonMatteo 9 24 ottobre 2017