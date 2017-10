Monna Lisa con i baffi vale 600mila euro

A chi non è capitato di fare un bel paio di baffi ad un volto su una rivista o un manifesto? Lo ha fatto anche il pittore dadaista (ma non solo) Marcel Duchamp. Oggi la sua Monna Lisa con i baffi vale più di 600mila euro.

Una delle versioni della «Gioconda con i baffi» dell’artista francese naturalizzato americano (Duchamp nacque nel 1887 e scomparve nel 1968), maestro del Cubismo, del Dadaismo e del Surrealismo, è stata venduta a un’asta di Sotheby’s a Parigi per 631.500 euro (era stimata 400mila).

Il celebre dipinto della Monna Lisa di Leonardo da Vinci, rivista con l’aggiunta di baffi e pizzetto, faceva parte della collezione di arte surrealista dell’americano Arthur Brandt. La versione («L.H.O.O.Q») venduta all’asta fu realizzata nel 1964 dopo il «ready-made» originale della prima Giocondà con i baffi del 1919.

La realizzazione è stata per lungo tempo di proprietà del Partito comunista francese in seguito alla donazione dello scrittore francese Louis Aragon, che a sua volta aveva ricevuto il dipinto in regalo da Marcel Duchamp.

Nella stessa asta parigina di Sotheby’s sono state vendute altre opere di Marcel Duchamp, tra cui spicca una copia di «La Boîte-en-valise», stimata 180-250mila euro e aggiudicata per 319.500 euro. Si tratta di un «museo portatile» che contiene 68 opere del celebre artista francese riprodotte in miniatura.