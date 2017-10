Grande Fratello Vip, Corinne Clery dichiara guerra a Serena Grandi. E lei rientra nella Casa

Rivalità e nuove nomination terranno banco questa sera al Grande Fratello Vip. Spazio sarà dedicato alla guerra a colpi di rivelazioni e insulti tra Corinne Clery e Serena Grandi, mentre Malgioglio duetterà con l’amica Marcella Bella.



Serena Grandi al contrattacco. Questa sera l’attrice de "La grande bellezza" dovrebbe rientrare in Casa per un confronto diretto con la rivale di sempre. In alternativa sarebbe pronta a mandarle un videomessaggio in cui esorta la Clery a smetterla di narrare i più sordidi dettagli della vicenda. Il culmine si è toccato ieri, quando la Grandi e il figlio Edoardo sono stati ospiti di "Domenica Live". Barbara D’Urso le fa ascoltare le affermazioni di Corinne Clery su Beppe Ercole, l’uomo che hanno avuto in comune, e sull’origine di tanto astio. La Clery parla di famiglia allargata per 4 anni, di solidarietà e di correttezza a senso unico. La Grandi replica: “Basta, non ne posso più! Il pubblico del Grande Fratello Vip sa capire chi è una vera donna, chi ha messo in mostra le sue debolezze e chi vive di chiacchiericcio. Non ho parole per queste cafonate. Perché parla 24 ore su 24 di me? Io ho parlato di lei? No, è urticante, noiosa, scontata. Io me ne vado, non voglio essere massacrata. Non ha una vita sua, un fidanzato suo? E’ tutto una cafonata, scusami Barbara ma io non vengo più qua. Questa è una pagliacciata e per di più di cattivo gusto. Ditele che non parli più”. E ad Angelo Costabile, compagno della Clery: “Ma chi sei? Fatti una bella spaghettata di cavoli tuoi”. Il figlio Edoardo piange senza lacrime, come ormai è prassi in alcuni salotti televisivi e, incalzato dalla vecchia volpe D’Urso, ribadisce: “Sì, lei mi ha deriso sulla sessualità, mi chiamava frocetto”.



Corinne Clery ha nel mirino Giulia De Lellis. Stasera si conoscerà anche il destino dei tre nuovi concorrenti: resteranno tutti o qualcuno andrà via? Intanto Corinne ha le idee ben chiare su come muoversi. Parlando con Cristiano Malgioglio ha detto che nominerà Giulia De Lellis. La motivazione? “È di un’ignoranza pazzesca, non sa nulla. Fuori comunque non è così amata”. Appena udite queste parole, le fan dell’esperta di tendenze note come “le bimbe di Giulia” (che la stessa De Lellis ha definito “morbose e invadenti”) sono corse fuori la Casa per informarla del “complotto” degli over nei confronti suoi e dei giovani in genere. Insomma, il canovaccio è lo scontro generazionale.



Giulia De Lellis e le perle di (non) cultura generale. Con il passare delle settimane, la totale assenza di conoscenze basilari della fidanzata di Andrea Damante sta diventando terreno fertile di derisione e scherno da parte degli inquilini. Verrebbe da pensare che stia recitando la parte dell’analfabeta. Ieri sera, interrogata da Luca e Ignazio per la nuova prova di cultura generale, ha regalato altre due perle: “l’Everest è il monte più alto d’Italia, anzi no è il vulcano più grande d’Italia”, Luca ha iniziato a ridere: “Vulcano?? Ma cosa dici?!”. Allora ci ha provato Ignazio: “Dimmi il punto più profondo al mondo”, “Equator” ha risposto la De Lellis. Gelo e nuova domanda di Luca: “Ok, dimmi almeno quando è scoppiata la prima guerra mondiale”, risposta: “Dal 1912 al 1918”. Moser non ha resistito: “Signorina, lei non fa che peggiorare la sua situazione”. Giulia, cui non difetta la faccia tosta, ha insistito: “Allora perché tutti dicono 12/18? Scusa 1935”. I due ragazzi sono scoppiati in una fragorosa risata: “Ma cosa dici mio Dio! Tu sì che conosci la storia! Comunque si dice guerra del ‘15-‘18”. La nostra non ha demorso: “Ci sono andata vicina, non fate i professori del cavolo. Basta, non gioco più, cambiamo discorso? Ora vi faccio una domanda io. Luca, tu che ridi tanto, chi ha inventato la zeppa?”. Stendiamo un velo pietoso.