Torna l'Isola dei Famosi, nel toto cast spuntano Rita Rusic, Alessia Fabiani e Tinì Cansino

Reality che passione! Grazie allo strepitoso successo del Grande Fratello Vip, prolungato fino al 4 dicembre, Mediaset sarebbe intenzionata a togliere dalla naftalina il Grande Fratello originale, quello dei non famosi che vogliono diventare famosi. Proprio questa decisione di Piersilvio Berlusconi ha fatto slittare a marzo la partenza della nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Al timone del format c’è sempre Alessia Marcuzzi. Niente da fare per Simona Ventura che da tempo vorrebbe ricucirsi addosso il programma portato al successo ai tempi della Rai. Di sicuro cambierà l’inviato. Scelta inevitabile dopo aver visto all’opera l’incerto e per niente televisivo (nei tempi e nei modi) Stefano Bettarini. L'ex calciatore, tra l'altro, ha deluso la Marcuzzi già restia a lavorare con lui un anno fa. I rumor indicano il prossimo conduttore spiaggiato in Honduras in Daniele Bossari, uno dei papabili vincitori dell’attuale GFvip. L’ex conduttore di "Pop corn" è molto amato per la cultura e il garbo. Porta in dote una bella fetta di pubblico e saprà farsi valere con gli affamati naufraghi.

La squadra dei concorrenti è ancora al vaglio di Marcuzzi e autori. L’anno scorso l’edizione fu “salvata” da Raz Degan vincitore a furor di popolo. Per il 2018 ci vorrà un cast più famoso ed equilibrato rispetto al recente passato. Il primo nome che circola con insistenza è quello di Rita Rusic, la produttrice ex moglie di Cecchi Gori. Per lei sarebbe la prima partecipazione a un reality e avrebbe detto sì. Il settimanale Novella 2000 svela anche altri nomi: l’ex letterina Alessia Fabiani e l’ex papi girl Francesca Cipriani. Per la quota obbligatoria “Uomini e Donne” si fanno i nomi di Giorgio Manetti e Gemma Galgani del Trono Over, ma anche di Tinì Cansino l’opinionista muta dei programmi pomeridiani di Maria De Filippi. La Cansino è irriconoscibile rispetto ai tempi di Drive In dove spopolava nel ruolo di maggiorata. Ancora top secret i volti del modello e della modella di turno.