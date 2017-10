Fedez-Levante, mistero sulla foto rimossa. E Selvaggia Lucarelli finisce nei "guai"

Alla gelosia non si comanda. Anche se sei la fashion blogger più famosa nel mondo e guadagni tanti milioni. Chiara Ferragni si sarebbe molto arrabbiata dopo che il suo compagno, il rapper Fedez, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto assieme a uno dei giudici di X Factor, la cantante Levante. Tutti e due sorridenti e abbracciati. Tanto che alla fine il "coso tatuato", come lo chiama Maurizio Gasparri, ha deciso, per quieto vivere di eliminare il post incriminato. La cosa non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli che ha così ironizzato sui suoi profili social: "Rapper ribelle e senza censure, tranne quella della fidanzata".

"Arrivata a 130 000 like" questa foto "è sparita dal profilo Instagram di Fedez", scrive Lucarelli. "Notizia di poco conto - osserva - anche perché la dietrologia è semplice, rende la Ferragni più simpatica a tutte e racconta quella reazione femminile che si chiama 'quando il tuo compagno posta una foto con una gnocca'". Poi la blogger ha postato un ironico dialogo di fantasia tra Fedez e la fidanzata. Apriti cielo! Quel dialogo ha scatenato le polemiche più accese.

Selvaggia piega che l’ufficio stampa del rapper le ha chiesto di specificare che il dialogo era solo il frutto della sua fantasia. "Se a noi è chiaro - scrive l'ufficio stampa di Fedez - che ha riportato dialoghi di fantasia, vediamo dai commenti degli utenti che non è altrettanto chiaro. Le chiediamo gentilmente di palesare che si tratta di una ricostruzione di fantasia, sia su Twitter sia su Fb. Non ce l’abbiamo con lei, ma con gli utenti che non hanno compreso l’ironia".

La blogger quindi precisa e rilancia: "L'ufficio stampa di Fedez mi chiede di chiarire. Eseguo. Insomma è una faccenda seria".

Quanto Chiara si sia davvero arrabbiata per quella foto non lo sapremo mai. Dovremo solo fare come la Lucarelli: usare la fantasia.