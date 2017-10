Marco Della Noce, storico cabarettista di Zelig, attore e doppiatore è sul lastrico. Il comico famoso per il personaggio di Oriano Ferrari, lo spassoso meccanico delle rosse di Maranello, ha raccontato di essere stato pignorato, sfrattato e di essere disoccupato dopo la separazione dalla moglie.

"Non mi sarei mai immaginato che dopo 35 anni a far ridere la gente mi sarei trovato a piangere per una situazione veramente difficile che non auguro a nessuno", ha raccontato al Giorno. Marco Della Noce sostiene che a rovinargli la vita sarebbero stati gli alimenti non pagati che hanno portato anche al pignoramento Della partita Iva: "Una cosa che ha azzerato la mia vita professionale. E pensare che stavo girando con Massimo Boldi. Le televisioni e le agenzie mi hanno chiuso la porta in faccia così come molti colleghi". Un circolo vizioso: "Così non posso far fronte alle richieste di mia moglie, è un dramma che mi lacera e mi ha fatto ammalare di depressione".

Ora fa affidamento solo sugli enti assistenziali: "I servizi sociali mi hanno promesso che mi aiuteranno e mi troveranno una sistemazione, intanto devo arrangiarmi, dormo in macchina". Gli amici e i titolari del Bar Real di Lissone hanno fatto una colletta regalandogli una notte in albergo: "Non so come ringraziarli, davvero".

Un appello disperato che è stato ascoltato dagli ex colleghi di Zelig. "Da questa mattina nella nostra chat di comici 'Se li conosci li eviti' non parliamo d'altro che della situazione di Marco e stiamo lavorando per aiutarlo", ha detto il cabarettista e comico Giorgio Zanetti, che lavorò proprio al fianco di Della Noce. "Forse siamo già riusciti a trovargli una casa per questo periodo difficile", ha aggiunto il comico che ora lavora in diverse emittenti locali.