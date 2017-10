Bufera in rete sulla scia del ciclone Weinstein. Lo scandalo sessuale che vede al centro l'ormai ex potentissimo produttore cinematografico di Hollywood Harvey Weinstein fa registrare un altro duello sui social network con protagonista Asia Argento, tra le attrici che hanno denunciato molestie e violenze sessuali, molti anni dopo i fatti. A lanciare il sasso è Rossella Brescia, showgirl, ballerina e conduttrice radiofonica. Usando l'hashtag #quellavoltache creato dalla blogger Giulia Blasi a difesa della Argento e in generale delle donne la Brescia dai suoi profili personali ha scritto: "Comunque le cose sono due o sono una cessa oppure c’è qualcosa che non mi torna... La verità è una sola, quando sento odore di marcio, sfodero il mio sorriso migliore e volto le spalle". Nel post poi la showgirl elenca le volte in cui ha evitato di trovarsi in situazioni pericolose sfuggendo alle avances di registi e produttori.

Pur non chiamata in causa direttamente, Asia Argento ha risposto su tweet: "Brava, sei meglio tu".

Brava, sei meglio tu — Asia Argento (@AsiaArgento) 19 ottobre 2017

Come già è accaduto dopo le denunce dell'attrice figlia del maestro dell'horror Dario Argento il web si è spaccato tra chi ritiene le accuse tardive e strumentali per aver goduto di vantaggi professionali e chi difende l'attrice senza se e senza ma. La Brescia ha poi chiarito il suo pensiero dopo essere stata bersaglio di post al veleno. "Mannaggia a #quellavoltache ho scritto un post ed hanno beceramente strumentalizzato le mie parole", ha scritto spiegando: "Non parlavo di #Asia Argento (mai nominata, parlavo del caso Weinstein) ma ne approfitto per dire che mi dispiace immensamente per quello che le è successo, perché una donna non si tocca nemmeno con un fiore . Per questo motivo sono e sarò sempre a sostegno di tante associazioni che combattono la violenza sulle donne".