Grande Fratello Vip, i Rodriguez in crisi: Jeremias in nomination e Cecilia piange

Lui è in nomination, e rischia di essere eliminato dalla Casa di Cinecittà, ma a piangere è lei. Il televoto del Grande Fratello Vip di questa settimana manda in crisi i fratelli Rodriguez: il pubblico potrebbe mandare a casa l'irascibile Jeremias che, mentre cerca di accusare il colpo dei compagni di gioco, consola la sorella Cecilia che scoppia in lacrime. "Di cosa ti preoccupi, è un gioco del cavolo" la rassicura. "Non c'è niente da piangere". E confessa: "Io sono pronto per tutto: studio, casa... Tranquilla tu, pensa a te. E non piangere perché non mi fa bene". E pi baci, abbracci e coccole davanti a un Aida dispiaciuta che però non proferisce parola.