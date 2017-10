Tour orientativo nel centro storico di Napoli

Tour Angels Napoli propone, all’interno di un progetto di turismo esperienziale, un servizio di originali percorsi guidati nella città di Napoli.

Oltre alla classica figura della guida turistica, ad accompagnare i visitatori ci sarà un “Tour Angel” napoletano, un local, che accompagnerà i visitatori senza mai perderli di vista, garantendogli assistenza e utili consigli.

Il Tour Angel seguirà ed assisterà passo passo i visitatori per rispondere a tutte le loro domande e per guidarli attraverso un percorso unico, in un’esperienza che vada al di là della “semplice” conoscenza storica della città. Ma che permetta di conoscere la sua gente, i suoi segreti non scritti e i suoi più piccoli aneddoti locali.

Napoli, infatti, non ha solo un nucleo antico da esplorare ma due: il primo sulla collina di Pizzofalcone sulla quale nacque la città di Partenope, il secondo nella zona dei Decumani, dove è sorta la successiva Neapolis.

Quest’ultima zona in particolare presenta una concentrazione di risorse culturali tra le più alte al mondo: obelischi, monasteri, chiostri, musei, le note vie del presepe, catacombe, scavi archeologici all'aperto e sotterranei con resti romani e greci, si accavallano in un epico groviglio di arte, storia e cultura. Agli antichi capillari di questo sistema si aggiungo il teatro romano, statue e bassorilievi, fregi monumentali e colonne medievali che conducono la vita di Napoli sino ai più intimi cortili dei palazzi del centro.

Per chi è appena arrivato e desidera partecipare a un tour del centro storico di Napoli e dei suoi dintorni rimanendo indipendente nel suo percorso, Tour Angels Napoli offre un percorso orientativo di quest’area per catapultare i turisti più esigenti nella vivacità e nella storia partenopea con l’opportunità di essere affiancati, oltre che da una Guida Turistica, da un “Angelo custode” che li accompagnerà e li assisterà durante il tour, con i suoi preziosi contributi.

