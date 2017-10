"L'amante perfetta" di Campanella protagonista a Cinecittà World

E’ tornato dietro la macchina da presa il regista Pierfrancesco Campanella, regista di thriller come "Bugie rosse" e "Cattive inclinazioni". Stavolta Campanella si è cimentato nel cortometraggio "L’amante perfetta". L’anteprima romana del corto si è tenuta al Teatro 4 di Cinecittà World, nell’ambito della prestigiosa manifestazione “Saturno Film Festival”.

“L’amante perfetta”, una produzione di Angelo Bassi per Mediterranea Productions, è la storia di un giovane costretto a vivere di espedienti, che ha un “particolare” rapporto con una velenosissima vedova nera, che custodisce illegalmente in casa, al punto da trascurare la compagna. Quando però il ragno sparisce dalla sua teca, il protagonista entra in crisi fino alle conseguenze più estreme.

I protagonisti del lavoro sono la top-model Alessia Piovan, che vanta già diverse prove sul grande schermo (ad esempio il film “L’amore fa male”), la modella Magda Lys e il promettente attore Nicholas Gallo, figlio d’arte (i suoi genitori sono il produttore cinematografico Enzo Gallo e l’attrice e regista Mirca Viola).

Ospiti speciali l’attore-imprenditore Luca Datti, l‘attrice Ornella Giusto, il giornalista Antonello De Pierro, il regista Claudio Sestieri. Al termine della visione, tutti i numerosi intervenuti, insieme a Mariella Li Sacchied Amedeo Letizia, ideatori del “Saturno Film Festival” e al coordinatore Enzo Toto, si sono trattenuti per un brindisi di rito nella sala “Pezzi da Oscar”, creata dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, per gli amanti della “settima arte”.